Экс-игрок «Рубина» заскучал по дому и уехал из чемпионата Казахстана

30-летний румынский защитник Габриэл Энаке расторг контракт с петропавловским «Кызыл-Жаром», хотя его соглашение действовало до лета 2022 года. Об этом сообщает портал prosport.ro.

«Это было мое решение, потому что из-за этой пандемии я пережил очень тяжелый период для моей психики», — признался футболист.

Игрок присоединился к клубу из Казахстана в феврале этого года, но из-за пандемии успел провести лишь пять игр в Премьер-Лиге, дважды отличившись. Сейчас у румына есть варианты продолжения карьеры в домашнем чемпионате, Греции и Турции.

Энаке известен в России по выступлениям за «Рубин»: футболист присоединился к казанскому клубу зимой 2018 года свободным агентом. В РПЛ он появился на поле пять раз и отдал голевую передачу в игре против «Краснодара». Спустя полгода румын покинул стан «Рубина» и перебрался в «Партизан», а также успел поиграть за ФК «Дунэря» и «Астру». Отметим, что Энаке дважды привлекался в сборную в рамках отбора на ЧЕ-2020.