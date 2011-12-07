УНИКС подписал седьмого легионера

УНИКС на официальном сайте объявил о подписании контракта с 28-летним тяжёлым форвардом Окаро Уайтом. Баскетболист заключил с казанцами однолетнее соглашение.

В 2016–2018 годах игрок выступал в NBA в составе «Майами Хит», а в сезоне 2018/19 перебрался в «Вашингтон Визардс». За свою карьеру провёл 44 матча в NBA, набирая в среднем 2,7 очка за матч. Будучи игроком «Капитал сити Гоу-Гоу» Уайт набирал в среднем 13,3 очков, 8 подборов и 1,7 результативные передачи.

Форвард стал седьмым легионером в составе УНИКСа. Все баскетболисты при этом имеют гражданство США.