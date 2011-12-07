Игорь Коновалов вызван в молодежную сборную России

Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу под управлением Евгения Бушманова вызвал на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 (U21) против Македонии (12 октября, Тула) и Австрии (16 октября, Санкт-Пельтен) полузащитника казанского «Рубина» Игоря Коновалова. Также в сборную вызван и экс-рубиновец Ильзат Ахметов.