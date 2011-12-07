Слуцкий о незабитом пенальти в ворота «Нижнего Новгорода»: его должен был бить Дрейер

Главный тренер «Рубина» подвел итоги матча после поражения от «Нижнего Новгорода» у себя дома со счетом 0:1. Леонид Слуцкий отметил, что команда на этом отрезке сезона играет плохо.

Наставник «Рубина» отметил, что защитник команды Илья Самошников, который покинул поле походу встречи получил возможно тяжелую травму.

«Мы пока не можем понять серьезность его травмы. Но судя по всему она серьезная. Я вчера сообщил Андреасу Дрейеру, что в случае, если назначат пенальти, то будет бить он и был уверен, что он отстоит это право. Но к сожалению этого не произошло», — поделился главный тренер.

Оценил Слуцкий и игру Хвичи Кварацхелии. Специалист отметил, что он не знает в чем причина плохой игры грузинского полузащитника.

«Это его второй сезон, его все знают, ему гораздо сложнее, и понятно, что тот общий ажиотаж, который был вокруг него на протяжении долгого времени тоже влияет. Поэтому понятно, что это всегда испытание второго сезона и это самое сложное и его мы проходим все вместе, не только Кварацхелия», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что команда плохо играет, но нельзя говорить, что она просила психологически после вылета из турнира Лига Конференций.

Напомним, что поражение «Рубина» от «Нижнего Новгорода» стало третьим для команды.