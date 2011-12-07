Абросимов и Юдин приглашены в олимпийскую сборную России по хоккею

Впервые два игрока «Ак Барса» - защитники Роман Абросимов и Дмитрий Юдин – приглашены в олимпийскую сборную России для участия в Кубке Германии. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба. Кубок Германии пройдет в городе Крефельд с 8 по 11 ноября.