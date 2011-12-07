Определились все четвертьфиналисты розыгрыша Кубка России по футболу

В Ростове-на-Дону команда Карпина подарила своим болельщикам настоящий праздник, переиграв игравший, пусть и не в оптимальном составе, питерский «Зенит» - 3:1. Так «Ростов» выбил «Зенит» из розыгрыша.Московский «Спартак» на своем поле был наголову сильнее «Анжи», но гол в этой встрече был забит всего один – В первом тайме отличился Ханни. Это первая победа в трех матчах для красно-белых под руководством и.о. главного тренера Рауля Рианчо.Теперь Спартак» в 1/4 финала сыграет с «Уралом» (первая игра – в Москве). «Рубин» в двухматчевой серии сойдется с московским «Локомотивом» (первая игра – в Москве). «Краснодар» сыграет с «Ростовом» (первая игра – на Кубани), а «Оренбург» - с «Арсеналом» (первая игра – в Оренбурге). Первые матчи пройдут 5 декабря, ответные – 24 февраля.