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Татарстанские фехтовальщики завоевали две медали на турнире в Москве

Татарстанские фехтовальщики завоевали две медали на турнире в Москве
На турнире «Юность Москвы» отличились юные фехтовальщики из Татарстана. Так в соревнованиях у девушек представительница Казани Элла Миннуллина заняла второе место. А среди саблистов казанец Сергей Сомов занял второе место.Этот турнир являлся отборочным для участия юных спортсменов в первенствах Европы в кадетских возрастных категориях.
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