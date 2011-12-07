Татарстанские фехтовальщики завоевали две медали на турнире в Москве

На турнире «Юность Москвы» отличились юные фехтовальщики из Татарстана. Так в соревнованиях у девушек представительница Казани Элла Миннуллина заняла второе место. А среди саблистов казанец Сергей Сомов занял второе место.Этот турнир являлся отборочным для участия юных спортсменов в первенствах Европы в кадетских возрастных категориях.