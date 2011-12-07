Казанский «Рубин» начал весеннюю часть чемпионата с победы над «Ахматом»

Казанцы уверенно начали матч, а самый голевой момент у хозяев был у Дмитрия Полоза, но он в очередной раз промахнулся. А вот в концовке матча казанцы забили дважды. И если первый гол не был засчитан. то вот гол Сагитова ни один арбитр отменить не мог – 1:0.