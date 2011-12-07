Казанский волейбольный клуб «Динамо» не поедет в Италию из-за коронавируса

Казанский волейбольный клуб «Динамо» не поедет на ответный матч ¼ Кубка ЕКВ с итальянским «Унет Е-ворк» 4 марта из-за вспышки коронавируса в Италии. Об этом пишет ИА «Татар-Информ» со ссылкой на представителя клуба.

«Было совещание с ЕКВ, в Италию наш клуб не поедет — либо нейтральное поле, либо наше», — отметили в казанском клубе.

Напомним, матч «Динамо» с «Унет Е-ворк» должен был состояться 4 марта в Италии. Пока что новая дата и место проведения игры неизвестны. «Предложили им матч 10 марта, нам пока не ответили», — уточнили представители «Динамо».

Первая игра команд прошла в Казани и завершилась счетом 3:0 в пользу казанских волейболистов.