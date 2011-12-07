В 2020 году в Казани капитально отремонтируют Центр хоккея на траве и стадион «Тулпар»

В республике возведут 9 спортплощадок для комплекса ГТО. На эти работы выделено 3,8 млрд рублей, сообщается на сайте мэрии Казани.

В списке казанских спортивных объектов, куда придут строители, Центр хоккея на траве и стадион Тулпар. Также в столице построят одну из 6 запланированных в республике блочно-модульную лыжную базу и крытый футбольный манеж в Зеленодольском районе.

В планах на 2020 год строительство в республике 85 универсальных спортивных площадок.