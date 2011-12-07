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В 2020 году в Казани капитально отремонтируют Центр хоккея на траве и стадион «Тулпар»

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в Татарстане будут капитально отремонтированы и построены спортивные объекты.

В республике возведут 9 спортплощадок для комплекса ГТО. На эти работы выделено 3,8 млрд рублей, сообщается на сайте мэрии Казани.

В списке казанских спортивных объектов, куда придут строители, Центр хоккея на траве и стадион Тулпар. Также в столице построят одну из 6 запланированных в республике блочно-модульную лыжную базу и крытый футбольный манеж в Зеленодольском районе.

В планах на 2020 год строительство в республике 85 универсальных спортивных площадок.

КВ
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