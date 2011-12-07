«Алания» оштрафовала футболиста Хубулова

«Алания» оштрафовала полузащитника Владимира Хубулова на три месячных оклада за нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение. Соответствующее заявление опубликовано в Instagram-аккаунте клуба из Владикавказа.

Ранее стало известно, что Хубулов оскорбил теннисистку Дарью Касаткину в социальных сетях. Полузащитник возмутился её поражением в матче второго круга Уимблдонского турнира.

Отметим, что Хубулов ранее уже высказывал недовольство игрой теннисистов. В частности, казахстанский спортсмен Дмитрий Попко опубликовал в Instagram скриншот переписки с футболистом, где зафиксирована следующая фраза: «*****ты дно! Индусу слить 6:0. Так даже не сливают, как ты играешь».