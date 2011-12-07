Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Барс» заключил пробный контракт с экс-нападающим «Витязя»

20-летний форвард имеет опыт выступлений в чемпионате Казахстана.

«Барс» на официальном сайте объявил о подписании пробного контракта с 20-летним нападающим Германом Шапоревым. Форварду предстоит пройти с казанским клубом предсезонные сборы.

Воспитанник омского хоккея имеет опыт выступлений в чемпионате Казахстана — он играл за «Торпедо» и «Алтай». В минувшем сезоне форвард успел выйти на лёд в составе пяти клубов: начинал чемпионат КХЛ за «Куньлунь», затем играл в ВХЛ «Тамбов». Позднее нападающий подписал контракт с «Витязем», дважды сыграл за основную команду, 17 раз — за команду в МХЛ, а также защищал цвета «Рязани» в ВХЛ.

КВ
Лента новостей