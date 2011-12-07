«Барс» заключил пробный контракт с экс-нападающим «Витязя»

«Барс» на официальном сайте объявил о подписании пробного контракта с 20-летним нападающим Германом Шапоревым. Форварду предстоит пройти с казанским клубом предсезонные сборы.

Воспитанник омского хоккея имеет опыт выступлений в чемпионате Казахстана — он играл за «Торпедо» и «Алтай». В минувшем сезоне форвард успел выйти на лёд в составе пяти клубов: начинал чемпионат КХЛ за «Куньлунь», затем играл в ВХЛ «Тамбов». Позднее нападающий подписал контракт с «Витязем», дважды сыграл за основную команду, 17 раз — за команду в МХЛ, а также защищал цвета «Рязани» в ВХЛ.