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Хоккейный «Нефтехимик» пополнил состав своим воспитанником

Максим Березин возвращается в Нижнекамск.

Пресс-служба «Нефтехимика» объявила о заключении клубом контракта с воспитанником нижнекамцев Максимом Березиным.

Прошлый сезон защитник провел в Екатеринбурге в составе местного «Автомобилиста». Всего в высшей лиге Березин сыграл в 513 официальных встречах и забросил в них 34 шайбы, отдав при этом 65 результативных передач. Также Максим становился победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году в составе российской сборной.

Напомним, что вчера «Нефтехимик» встречался в контрольном матче с «Ак Барсом», в котором уступил со счетом 2:4. Сегодня в 18:00 состоится повторная встреча казанской и нижнекамской команд.

КВ
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