В спортивных школах республики бадминтон популярнее футбола

В первый день была возможность узнать подробнее о пяти спортшколах, четыре из которых рассказали о себе наглядно в форме показательных выступлений. Это Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию, Республиканская спортивная школа по бадминтону Ф. Г. Валеева, Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го имени Р. Г. Нежметдинова, Республиканская спортивная школа по регби. В стороне осталась Республиканская спортивная школа по зимним видам спорта «Барс» — все же сейчас немного не сезон для лыжных гонок или сноуборда.

Пожалуй, самыми заметными на площадке были фехтовальщицы. Они в белоснежной амуниции отрабатывали спарринги на рапирах. По словам олимпийской чемпионки Наили Гилязовой, наблюдавшей за действиями спортсменок, недостатка в желающих постигать этот вид спорта в школе нет.

— Желающих много. Ребят набираем с 9 лет, хотя, на мой взгляд, это уже поздновато. Вид спорта требует осмысления в детском возрасте — ведь ребенок сам себя познает, — считает именитая в прошлом спортсменка.

Она отметила, что сегодня в республике даже люди в возрасте за 30 лет проявляют интерес к этому виду спорта. Порой Гилязова сама дает индивидуальные уроки, ведь необходим личный пример: надевает форму, берет в руки рапиру и демонстрирует тот или иной прием.

Большую часть зеленой лужайки себе отобрали регбисты. Парни и девушки вместе отрабатывали технику передач мяча и силовые приемы на стойках. У них в отличие от фехтовальщиков с притоком молодого поколения пока не все гладко.

— Приходится прикладывать усилия, чтобы набрать ребят на регби, — сетует тренер школы и по совместительству капитан женского регбийного клуба «Зилант» Айгуль Хусаенова. — В прошлом году мы уже работали со школами в Азино, но отклик нашли не тот, какой ожидали.

Она выразила надежду, что на статус республиканской спортивной школы директора будут реагировать активнее.

Набор будущих регбистов начинают с 8 лет и тренировку строят с акцентом на общую физподготовку (ОФП): эстафеты, барьеры, координационные лестницы. Мальчики и девочки в этом возрасте занимаются вместе. Принимают всех желающих вне зависимости от веса или конституции тела.

14-летний Артем Дементьев посещает школу регби уже три года, сюда он пришел из секции футбола.

— Понравился этот вид спорта тем, что нужна физическая сила. Трачу время не на одноклассников, а на спорт. Скоро в городе откроют новый манеж — это прекрасно, мы давно ждали, — сказал юный регбист.

Ну, а самой богатой на чемпионов в республике считается Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го имени Р. Г. Нежметдинова. В этом году она празднует свой 45-летний юбилей.

— Шахматистов у нас больше всего, чуть меньше шашистов, еще меньше играющих в го. Тренерами работают неоднократные чемпионы мира, например шашист Дмитрий Цинман. Наша школа является сильнейшей в стране по шахматам и шашкам, большинство чемпионов мира и Европы — это наши воспитанники, — не скрывает гордости директор школы Рустам Гарифуллин.

И только в го пока не удалось снискать лавры чемпионов — сложно обыграть родоначальников этой игры — китайцев. В Китае в го регулярно играют 1,5 млрд человек, при этом военные обязаны хорошо владеть навыками игры. К слову, в этом году во Владивостоке должен был пройти первый чемпионат мира по этой игре, но вмешался COVID-19.

Период самоизоляции пошел на пользу учащимся спортшколы: огромное количество турниров проходило в дистанционном формате.

— Наши ребята учились не только дистанционно, но и играли в 60 турнирах по шахматам, треть из которых международные. Дети не скучали: тренировались и соревновались, — подчеркнул Рустам Гарифуллин.

Не менее серьезная борьба с китайцами и в бадминтоне. Этим видом спорта в Поднебесной, только по официальным данным, занимаются 140 млн человек.

— Мы набираем детей с 5 до 10 лет, потом отбираем по уровню. Желающих очень много, — отметил директор Республиканской спортивной школы по бадминтону им. Ф. Г. Валеева Павел Фомин. — Вид спорта популярный. Более 10 тысяч человек в республике занимаются бадминтоном. Особенно в районах. Многие звездочки в республике именно из районов. Например, в малокомплектных школах все играют в бадминтон: на баскетбол, футбол просто не набирается детишек. Так, команда школьников из Кайбиц заняла пятое место на чемпионате мира во Франции. Вот они готовы целые дни проводить в зале, готовиться к соревнованиям. В Казани же у детей в разы больше развлечений, к которым они стремятся после тренировок.

Впрочем, бадминтон — вид спорта, которым предпочтительнее заниматься в зале. При ветреной погоде, невзирая на технику, играть тяжело — потоки воздуха могут направлять волан по причудливой траектории.

— Сейчас мы активно набираем детей, формируем группы, чтобы с 1 сентября запустить образовательный процесс. Только за последние годы в Татарстане было создано три новые республиканские школы: по зимним видам спорта «Барс», школы по бадминтону и регби. В целом по итогам 2019 года 90 тысяч детей посещают спортшколы. В их подготовке задействованы 3009 тренеров, — резюмировал заместитель министра спорта Алмаз Мингулов.