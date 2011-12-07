«Зенит-Казань» и «Факел» из Нового Уренгоя представят Россию на клубном чемпионате мира

В группе А сыграет действующий обладатель Кубка казанский «Зенит», чемпиона Польши – клуб «Скра» из Белхатова, итальянский клуб «Мачерата», а также российский «Факел» из Нового Уренгоя. Команды группы А сыграют в польском городе Радом.В группе В сойдутся польская «Ресовия», чемпион Бразилии «Крузейро», итальянский клуб «Трентино» и иранский клуб «Эрдекан».Решающие матчи пройдут в городе Ченстохов.