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В Казани стартовал автопробег со звездами российского футбола

За пять дней автобус со спортсменами объедет шесть городов Татарстана.

В Казани у стадиона «Ак Барс Арена» стартовал автопробег со звездами российского футбола. Автобус сборной России с экс-футболистами объедет шесть городов Татарстана за пять дней.

В составе сборной бывших спортсменов Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов. Так, игроки проведут мастер-классы для детей из Набережных Челнов, Нижнекамска, Бугульмы, Альметьевска, Чистополя и Казани. 

Всего в мероприятиях с футболистами ппримут участие более полутора тысяч мальчиков и девочек. Кроме того, 6 октября в Казани экс-футболисты сыграют инклюзивный матч со спортсменами с особенностями интеллектуального развития. Все мероприятия приурочены к матчу национальных сборных России и Словакии на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Ранее в Казани прошел фестиваль «Мир спорта» с участием легендарных спортсменов.

КВ
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