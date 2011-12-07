В Казани прошел фестиваль «Мир спорта» с участием легендарных спортсменов

В Казани прошел национальный фестиваль «Мир спорта», в котором принимали участие 10 известнейших российских спортсменов, кто вложил огромный вклад в сферу спорта.

В мероприятии участвовали фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий, чемпион мира по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд, советская гимнастка Мария Филатова, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева, паралимпиец Алексей Ашапатов, заслуженный тренер России по настольному теннису Белла Анисимова и советский футболист Евгений Ловчев.

На фестивале каждый мог поучаствовать в соревнованиях. Можно было попробовать поиграть в керлинг, пострелять из лука, поупражняться в спортивных единоборствах и многое другое. Также на площадке можно было сдать нормативы ГТО и получить памятные значки.

Был выделен стенд и для киберспорта, предлагали поиграть в компьютерные игры и принять участие в соревнованиях, в том числе — с помощью технологии дополненной реальности. Более того, гостям предлагались спортивные дуэли, лектории, выставки, VR-аттракционы и хоккейные поединки. Были и показательные выступления спортивных федераций: были и бодибилдеры, и фитнес-тренеры, и фехтовальщики, и борцы.

Но больше всего людей привлекали квесты. Схема была такая: вам предлагается восемь спортивных задач, связанных с одним из популярных видов спорта: футбол, хоккей, волейбол или баскетбол. Как только квест закончится, набранные баллы суммируются и их можно поменять на ценные призы.

Даже звездные спортсмены не смогли пройти мимо квестов и тоже приняли в них участие. Алексей Ягудин рассказал, что если вы хотите провести время увлекательно и интересно, то квест — самое то. И выполнить все 8 заданий не так-то просто, как может показаться, заверил фигурист.

Более того, на фестивале именитые спортсмены проводили мастер-классы. Они не только поделились секретами спортивных техник, но и рассказали полезную информацию о тренировках. Заслуженный тренер по настольному теннису Белла Анисимова показала, как правильно перемещаться у стола и раскрыла секреты эффективного замаха. Легенда советского спорта Евгений Ловчев провел встречу с учениками казанских спортивных школ и ответил на детские вопросы о том, как обыграть быстрых защитников, как точно отдавать передачу и не терять позицию.

Также для детей, будущих футболистов, мастер-класс провел бывший главный тренер сборной России, главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий. Он оценил силы учеников спортивных школ Казани и рассказал, как улучшить технику игры, на что обратить внимание и какие удары самые эффективные.

Фестиваль «Мир спорта» проводился при поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России и Федерального агентства по туризму. Мероприятие проводилось на площадке международного форума «Россия — спортивная держава». Планируется, что национальный фестиваль «Мир спорта» будет проводиться в Казани ежегодно.