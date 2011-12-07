Казанский «Зенит» узнал своих соперников по групповому этапу в Лиги чемпионов

В Будапеште прошла жеребьевка групповых этапов розыгрыша Лиги чемпионов в новом сезоне. Казанский «Зенит», действующий чемпион Лиги, на групповом этапе (группа А) сыграет с чемпионом Турции «Вакифбанком», серебряным призером чемпионата Бельгии, клубом «Кнак». Еще один соперник пока не определился - им станет победитель пары ПАОК (Греция) – «Франкфурт» (Германия). Групповой этап стартует 20 ноября.