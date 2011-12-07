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Казанский «Зенит» узнал своих соперников по групповому этапу в Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» узнал своих соперников по групповому этапу в Лиги чемпионов
В Будапеште прошла жеребьевка групповых этапов розыгрыша Лиги чемпионов в новом сезоне. Казанский «Зенит», действующий чемпион Лиги, на групповом этапе (группа А) сыграет с чемпионом Турции «Вакифбанком», серебряным призером чемпионата Бельгии, клубом «Кнак». Еще один соперник пока не определился  - им станет победитель пары ПАОК (Греция) – «Франкфурт» (Германия). Групповой этап стартует 20 ноября.
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