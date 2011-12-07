Генменеджер «Ак Барса» рассказал о зарплатном бюджете команды

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов озвучил зарплатный бюджет команды в текущем сезоне. Оказалось, что у казанцев остался запас под потолком зарплат.

«У нас пять звеньев, но вы видите, что в нынешнее тяжелое время и этого не хватает. Скажу, что мы вошли в бюджет, у нас потрачено всего 850 миллионов рублей из 900, так что не думаю, будто игроков много», — заявил Якубов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также генменеджер рассказал о причинах перевода Александра Хованова в фарм-клуб. В июле хоккеист присоединился к казанской команде, приехав из-за океана.

«[Хованов] не воспользовался шансом. Я помню матч в Нижнекамске, где у него было второе большинство, он выходил на лед с Азеведо и Да Костой и ничего не показал. Плюс что-то у него в голове происходит, но я списываю это на молодость. Он должен осознать, что в таком возрасте он должен работать, работать и еще раз работать. Посмотрите на Емеца и Марушева. У них не было места в составе „Ак Барса“, но они его заработали. Но у Хованова еще будет шанс», — сказал Рафик Якубов.