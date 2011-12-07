Динамовцы Казани в Красноярске уступили «Енисею»

Встреча с лидером чемпионата России по хоккею с мячом, особенно на его площадке, ставила перед динамовцами серьезные задачи. Что ж, казанцы подготовились к этой встрече серьезно, и в красноярском крытом манеже с первых же секунд игры сдерживали атаки хозяев. И преуспели. А на 11-й минуте получили право на пенальти, который уверенно реализовал Корев — 0:1. Но долго сдерживать атаки хозяев не получилось. И дубль Миргазова вывел хозяев вперед — 2:1 к перерыву. И во втором тайме хозяева продолжали разрывать оборону волжан. На 60-й минуте в ворота динамовцев был назначен пенальти, но Темников команду спас, и счет не изменился. Однако минуту спустя «Енисей» все же забил с игры– 3:1. Далее, уже при счете 4:1, Игорь Ларионов, обокрав защитника, вышел один на один с голкипером, и переиграл его — 4:2 на 68-й минуте. А на 71-й минуте в ворота казанцев был назначен еще один пенальти, и и Сергей Ломанов его реализовал — 5:2. И при этом с поля был удален динамовец Евгений Корев — до конца матча. На 72-й минуте счет стал и вовсе 6:2. Интрига в матче умерла. На 85-й минуте Миргазов оформил хет-трик в матче — 7:2, а на 89-й минуте Шарипов и вовсе сделал счет 8:2. На этом матч и закончился. И теперь 7 февраля динамовцы, также на выезде, сыграют в Первоуральске с местным «Уральским трубником».