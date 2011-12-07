«Рубин» проведет выездной матч с ФК «Тамбов» в Нижнем Новгороде

Казанский «Рубин» свой стартовый матч весенней части чемпионата РПЛ проведет в Нижнем Новгороде 1 марта. Об этом сообщает официальный сайт тамбовского клуба. До этого часть домашних матчей «Тамбов» проводил в Саранске. По сообщению руководства клуба, этот перенос выгоден «Тамбову» по многим аспектам, в том числе и по экономическому. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Рубин» арендовал хавбека «Ольборга» Оливера Абильдгора.