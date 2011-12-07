«Ак Барс» вылетел из плей-офф в четырех матчах

Тренерский штаб выставил на матч со старта голкипера Подъяпольского. И вот омичи вновь первыми открыли счет – отличился Шумаков – 0:1 уже на 6-й минуте встречи. Но почти тут же «Ак Барс» реализовал большинство – 1:1 после подставления Ландера. И видеоповтор омичам не помог.А омичи все прессинговали, и хозяевам приходилось тяжело. Второй период также начался с атак гостей. И вновь Шумаков отличился – 1:2. А затем казанцы получили формат игры «3х5». И Шумаков оформил хет-трик – 1:3 - это было уже похоже на начало конца. Омск был явно посильнее.На 43-й минуте Глухов одну шайбу все же забил – 2:3. Но тут мы потеряли Азеведо – шайба попала Джастину в лицо. Атаковал «Ак Барс» отчаянно, но вновь подвели удаления – еще три их заработали хозяева. Время уходило, а с ним и все надежды на ничью и продолжение серии. Так теперь уже экс-чемпионы первыми ушли на каникулы.