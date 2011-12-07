«Нефтяник» вышел в 1/4 финала Кубка Петрова

Альметьевский «Нефтяник» одержал третью победу над китайским «Ценг Тоу» и вышел в 1/4 финала Кубка Петрова. Татарстанские хоккеисты создали комфортный задел в первых двух периодах, ведя ко второй сирене со счетом 5:1. Сократить разрыв в счете хозяева льда смогли лишь за 8 минут до конца матча. Итог: закономерная победа альметьевцев со счетом 5:2. Клуб стал первым четвертьфиналистом Кубка.