«Ак Барс» во втором матче серии плей-офф обыграл «Нефтехимик»

Место в воротах гостей занял Александр Шарыченков, а вот у казанцев стражем ворот в этом матче стал Тимур Билялов. И ему пришлось выгребать первую шайбу из своих ворот — 0:1 после броска Волгина и добивания Куликова в начале третьей минуты.

Но прошло шесть минут с начала встречи и забил никто-нибудь, а Артем Лукоянов — главный «молчальник» сезона у казанцев — 1:1. Новых успехов, Артем!

А затем Воронков забил гол «с мясом» — чистый уровень плей-офф — 2:1.

И почти тут же Фрэттин оформил третью шайбу в двух матчах — 3:1. На этом первый период и закончился.

А вот первой шайбы во втором периоде пришлось ждать 10 минут — Станислав Галиев отличился, а Мэтт Фрэттин поучаствовал — 4:1.

А затем и Джастин Азеведо продемонстрировал соло — 5:1. После чего Шарыченкова сменил Барулин в воротах «химиков».

Так что перед третьим периодом интриги уже не было. Да и прошел он без забитых шайб. И в Нижнекамск команды переезжают при счете в серии 2 — 0. Следующая игра состоится 6 марта.