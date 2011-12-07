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«Химки» уведомили об отсутствии финансовых гарантий для участия в следующем сезоне Единой лиги ВТБ

Подмосковный клуб рискует пропустить турнир.

БК «Химки» уведомил руководство Единой лиги ВТБ об отсутствии финансовых гарантий для участия в следующем сезоне, сообщает ТАСС. Таким образом, клуб не подтвердил своё участие в розыгрыше чемпионата 2021/22. Также, по данным ТАСС, у подмосковного клуба есть задолженности перед игроками за текущий сезон.

«Химки» выступают в Единой лиге ВТБ с момента основания. В сезоне 2010/11 команда стала победителем турнира. В текущем сезоне клуб вылетел в первом раунде плей-офф и занял последнее место в регулярном чемпионате Евролиги, одержав четыре победы.

КВ
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