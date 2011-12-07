«Ак Барс» на своём льду обыграл «Нефтяник»

В Казани состоялся контрольный матч между «Ак Барсом» и альметьевским «Нефтяником». Игра закончилась победой «барсов» со счётом 3:2.

Виктор Тихонов на шестой минуте матча вывел казанцев вперёд, но в середине второго периода гости отыгрались, усилиями Станислава Альшевского. Спустя 8 минут Даниэль Насыбуллин реализовал большинство и вывел «Нефтяник» вперёд, но третий период остался за хозяевами льда. Сначала Артём Лукоянов восстановил статус-кво, а за семь минут до финальной сирены Альберт Яруллин принёс «барсам» победу. Отметим, что в последней шайбе защитнику ассистировал Александр Квартальнов — сын главного тренера.

После матча команды пробили буллиты, где точнее оказались хоккеисты «Нефтяника».