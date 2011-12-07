«Ак Барс» вновь обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске

«Ак Барс» снова оказался сильнее «Нефтехимика» во втором контрольном матче на льду «Нефтехим Арены». На этот раз финальный счет встречи оказался еще более скромным — 2:1 в пользу хоккеистов из Казани.

Любопытно отметить, что первый и третий периоды обошлись без заброшенных шайб. Все три результативных попадания пришлись на середину встречи. В составе «барсов» отличились Мерфи и Коваленко, хозяева ответили голом Чивилева.

Напомним, что вчера «Ак Барс» провел первый контрольный матч в Нижнекамске и одержал в нем победу над «Нефтехимиком» со счетом 4:2.

Уже завтра подопечным Квартального предстоит товарищеский спарринг с «Нефтяником» в Альметьевске. Начало матча – в 18:00.