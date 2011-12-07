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«Ак Барс» вновь обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске

Все шайбы были заброшены во втором периоде.

«Ак Барс» снова оказался сильнее «Нефтехимика» во втором контрольном матче на льду «Нефтехим Арены». На этот раз финальный счет встречи оказался еще более скромным — 2:1 в пользу хоккеистов из Казани.

Любопытно отметить, что первый и третий периоды обошлись без заброшенных шайб. Все три результативных попадания пришлись на середину встречи. В составе «барсов» отличились Мерфи и Коваленко, хозяева ответили голом Чивилева.

Напомним, что вчера «Ак Барс» провел первый контрольный матч в Нижнекамске и одержал в нем победу над «Нефтехимиком» со счетом 4:2.

Уже завтра подопечным Квартального предстоит товарищеский спарринг с «Нефтяником» в Альметьевске. Начало матча – в 18:00.

КВ
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