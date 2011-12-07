Гроза испанского футбола возвращается: ТОП-5 матчей «Рубина» в еврокубках

Скоро казанский «Рубин» официально вернется в еврокубки спустя 6 лет. Уже в этот четверг, 5-го августа, команде Леонида Слуцкого предстоит первая из двух серий сражения с польским «Ракувом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Конференций — третьего по значимости европейского турнира под эгидой УЕФА.

В преддверии рестарта богатой еврокубковой истории казанцев, мы решили вспомнить ТОП-5 матчей «Рубина» на европейской арене, которые заставили чаще биться сердца болельщиков из Казани и России.

«Барселона» 1:2 «Рубин» — Лига Чемпионов 09/10

Безусловно сложно представить подобный топ без, пожалуй, самой первой невероятной победы «рубиновых» на самом «Камп Ноу» над «Барселоной».

В тот вечер о команде из столицы Татарстана узнали во всем мире, ведь подопечным Бердыева противостояли такие признанные звезды мирового футбола, как Пике, Хави, Иньеста, Ибрагимович и Лео Месси, но все, что они смогли выжать из того матча — один гол в ворота тогда еще молодого Сергея Рыжикова.

Первые мгновения матча повергли каталонцев в шок. Уже на второй минуте Александр Рязанцев исполнил невероятный удар из-за пределов штрафной, который оставил не у дел вратаря «Барселоны». Во втором тайме Ибрагимович сравнял счет, но вместо «камбэка» хозяева получили стремительную контратаку, в которой Гекдениз Карадениз установил финальный счет встречи — 2:1 в пользу «Рубина».

«Атлетико» 0:2 «Рубин» — Лига Европы 12/13

Другая знаменательная победа «Рубина» над испанцами произошла в турнире рангом пониже — Лиге Европы, но зато в плей-офф (1/16) и над грозным мадридским «Атлетико» с Фалькао на острие атаки.

И в этот раз казанцам тоже удалось отличиться в самом начале встречи — на шестой минуте результативным ударом отметился неутомимый Карадениз. На исходе первой половины игры «Рубин» остался в меньшинстве — вторую желтую получил капитан команды Роман Шаронов. Благодаря слаженной игре в обороне, подопечным Бердыева удалось сохранить преимущество до самого конца матча, а на последней добавленной минуте произошло невероятное — Пабло Орбаис стремительно убежал в контратаку и забил второй мяч в ворота команды Диего Симеоне. Это был нокуат!

«Рубин» 3:0 «Интер» — Лига Европы 12/13

Крупная победа над именитым миланским «Интером» навсегда останется в памяти тысяч болельщиков, пришедших на Центральный стадион в тот день. И пусть итальянцы привезли в Казань не всех главных звезд, это никак не меняет исторической ценности итогового результата.

И опять свою роль сыграл быстрый гол за авторством Карадениза. Уже на второй минуте встречи, под ликование переполненных трибун, на табло загорелись цифры 1:0 в пользу хозяев поля. Дальше матч шел под диктовку «Рубина». На исходе игры Рондон дважды за три минуты поразил ворота миланцев, а через считанные мгновения свисток главного арбитра зафиксировал одну из самых крупных побед команды из столицы Татарстана над титулованными соперниками из Европы.

«Рубин» 3:2 «Челси» — Лига Европы 12/13

После поражения в Лондоне (1:3) у «Рубина» оставалось не так много шансов на полуфинал турнира. Тем более домашний матч в четвертьфинале ЛЕ казанцы проводили в Москве, на стадионе «Лужники».

Ранний гол Торреса, казалось, и вовсе похоронил надежды «Рубина», но затем поединок перешел в разряд триллера. На последующий гол Маркано лондонцы ответили результативным ударом Мозеса, в течение следующих 20 минут «Рубин» дважды поразил ворота соперника, отличились Карадениз и Натхо.

Матч так и закончился — 3:2 — в пользу номинальных хозяев, а по сумме двух встреч дальше прошел «Челси». На данный момент ¼ финала ЛЕ является наивысшим достижением двукратного чемпиона России в еврокубках.

«Ливерпуль» 1:1 «Рубин» — Лига Европы 15/16

Ничья на «Энфилде» — одно из последних (на данный момент) достижений «рубиновых» в еврокубках. Мало кто ожидал, что ослабленный «Рубин» под руководством Чалого сможет зацепить очки в Англии, но судьба распорядилась иначе.

Украинский нападающий Марко Девич на 15-й минуте встречи филигранно принял мяч в штрафной ворот Миньоле и в касание прокинул мяч мимо вратаря. Подопечные Клоппа не могли прийти в себя большую часть первого тайма, но на его исходе «Рубин» остался в меньшинстве, Кузьмин заработал вторую желтую карточку и штрафной, с которого «мерсисайдцы» и сравняли счет усилиями Эмре Джана.

Как бы то ни было, цифры на табло до самого финального свистка остались неизменным. «Ливерпуль» атаковал много и ярко, но настоящий кураж поймал Рыжиков, который отразил немыслимое количество ударов. Ничья — не победа, но такая ничья навсегда останется в памяти казанских болельщиков.