Маршрут построен: «Рубин» начнет свой путь в Лиге Конференций противостоянием с польским «Ракувом»

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Окончательно определился соперник казанского «Рубина» по третьему квалификационному раунду Лиги Конференций — нового еврокубка под эгидой УЕФА.
Польский «Ракув» из города Ченстохова сломил сопротивление литовской «Судувы» на Городском стадионе в Бельско-Бяле. Двухматчевое противостояние дошло до серии пенальти, где сильнее оказались номинальные хозяева поля (4:3). Теперь вице-чемпион Польши померится силами с командой Леонида Слуцкого. Первый матч пройдет в Польше 5 августа, ответный — в Казани 12 числа.
Для российского любителя футбола имя будущего визави казанцев говорит не много, а, следовательно, существует соблазн досрочно признать «Рубин» безоговорочным фаворитом и уже начинать прикидывать расклады на раунд плей-офф. Но что на самом деле представляет из себя скромный «Ракув» — разберемся с «КВ».
Клуб базируется в небольшом городе Ченстохова, население которого составляет около 200000 жителей. Домашней ареной клуба является Городской Пилькарски стадион с более чем скромной вместимостью в 5500 зрителей. Стоит ли говорить, что в обычное, доковидное, время заполучить заветный билет на матч — не простая задача.
До недавнего времени «Ракув» не мог похвастаться большими футбольными успехами, клуб был даже не середняком — он играл во втором по классе дивизионе Польши и смог пробиться в «Экстраклассу» (высшую польскую лигу) лишь в сезоне 2019/20, а буквально через год сотворил настоящую сенсацию. По результатам прошлого розыгрыша национального первенства скромные ченстоховцы под предводительством Марека Папшуна сначала выиграли Кубок Польши, следом финишировали вторыми в Экстраклассе, пропустив вперед лишь пятнадцатикратного чемпиона, варшавскую «Легию», а совсем недавно пополнили клубный музей новым трофеем — Суперкубком страны.
Все эти успехи пришли не случайно. Дело в том, что пять лет назад «Ракув» сменил владельца. Клуб приобрел любитель футбола и представитель IT-сферы Михал Сверчевский и поставил перед командой весьма амбициозные цели. Главный тренер Марек Папшун, который был уже упомянут выше, с радостью взялся за новый проект, так как он давно мечтал о клубе, где он сможет реализовать свои тактические задумки: высокий прессинг, атакующий стиль игры, большое количество забросов и обостряющих передач.
Звезды сложились так, что при добротном (но адекватном по уровню страны) финансировании и грамотно выстроенной стратегии игры, скромный «Ракув» смог навести шороху в национальном чемпионате. Прошлый сезон стал лучшим в истории команды за, внимание, 105 лет существования. Ченстоховцы уступают в именах грандам польского футбола и не всегда побеждают, но очевидно одно — они всегда играют на победу и забивают много мячей в ворота соперников. Например, в прошедшем сезоне «Экстраклассы» они наколотили 46 голов, а это второй результат Лиги после занимающей первое место «Легии» (48).
Агрессивный и атакующий футбол в короткие сроки сумел покорить сердца не только местных болельщиков. Польские футбольные эксперты признают тот факт, что «Ракуву» симпатизируют даже многие поклонники других команд «Экстраклассы».
Несмотря на общее благоприятное впечатление и все вышесказанное, двукратный чемпион России должен проходить «Ракув». В этом мнении сложно не согласиться с голкипером казанцев Юрием Дюпиным, который совсем недавно об этом заявлял, а также хотел встретиться именно с клубом из Польши.
Казанцы сыграют в еврокубковом матче впервые с 2015 года, но за спиной у клуба солидный багаж в виде опыта предыдущих побед над европейскими грандами, среди которых значатся такие мастодонты, как «Барселона», «Интер», «Атлетико», «Челси» и другие. Да, это был другой «Рубин» и другой главный тренер (хотя нельзя отказать в еврокубковых достижениях и нынешнему наставнику команды — Леониду Слуцкому), но не будем забывать, что «Ракув» и вовсе впервые в своей истории дебютирует на европейской арене.
Для сравнения — на данный момент стоимость одного Хвичи Кварацхелии оценивается порталом Transfermarkt выше, чем весь состав будущего соперника «рубиновых». Если же обращаться к ценнику состава на состав, то разница и вовсе колоссальная — 74 млн евро против 14.3 млн евро в пользу Казани.
Нынешний атакующий и иногда авантюрный «Рубин» Слуцкого и команда Папшуна, которая не закладывается на игру в обороне — интригующая пара, практически обещающая интересную и результативную игру.
Вряд ли нам доведется увидеть повторение картины двухмачтового противостояния поляков с «Судувой», когда первые забитые мячи случились лишь спустя 210 минут, да и то в серии послематчевых 11-метровых. Но все же прогнозы — дело неблагодарное, поэтому просто пожелаем удачи нашей команде. А как получится на самом деле — узнаем уже через неделю.