Маршрут построен: «Рубин» начнет свой путь в Лиге Конференций противостоянием с польским «Ракувом»

Окончательно определился соперник казанского «Рубина» по третьему квалификационному раунду Лиги Конференций — нового еврокубка под эгидой УЕФА.

Польский «Ракув» из города Ченстохова сломил сопротивление литовской «Судувы» на Городском стадионе в Бельско-Бяле. Двухматчевое противостояние дошло до серии пенальти, где сильнее оказались номинальные хозяева поля (4:3). Теперь вице-чемпион Польши померится силами с командой Леонида Слуцкого. Первый матч пройдет в Польше 5 августа, ответный — в Казани 12 числа.

Для российского любителя футбола имя будущего визави казанцев говорит не много, а, следовательно, существует соблазн досрочно признать «Рубин» безоговорочным фаворитом и уже начинать прикидывать расклады на раунд плей-офф. Но что на самом деле представляет из себя скромный «Ракув» — разберемся с «КВ».

Общая информация

Клуб базируется в небольшом городе Ченстохова, население которого составляет около 200000 жителей. Домашней ареной клуба является Городской Пилькарски стадион с более чем скромной вместимостью в 5500 зрителей. Стоит ли говорить, что в обычное, доковидное, время заполучить заветный билет на матч — не простая задача.

Маленький — не значит трусливый

До недавнего времени «Ракув» не мог похвастаться большими футбольными успехами, клуб был даже не середняком — он играл во втором по классе дивизионе Польши и смог пробиться в «Экстраклассу» (высшую польскую лигу) лишь в сезоне 2019/20, а буквально через год сотворил настоящую сенсацию. По результатам прошлого розыгрыша национального первенства скромные ченстоховцы под предводительством Марека Папшуна сначала выиграли Кубок Польши, следом финишировали вторыми в Экстраклассе, пропустив вперед лишь пятнадцатикратного чемпиона, варшавскую «Легию», а совсем недавно пополнили клубный музей новым трофеем — Суперкубком страны.

Все эти успехи пришли не случайно. Дело в том, что пять лет назад «Ракув» сменил владельца. Клуб приобрел любитель футбола и представитель IT-сферы Михал Сверчевский и поставил перед командой весьма амбициозные цели. Главный тренер Марек Папшун, который был уже упомянут выше, с радостью взялся за новый проект, так как он давно мечтал о клубе, где он сможет реализовать свои тактические задумки: высокий прессинг, атакующий стиль игры, большое количество забросов и обостряющих передач.

Звезды сложились так, что при добротном (но адекватном по уровню страны) финансировании и грамотно выстроенной стратегии игры, скромный «Ракув» смог навести шороху в национальном чемпионате. Прошлый сезон стал лучшим в истории команды за, внимание, 105 лет существования. Ченстоховцы уступают в именах грандам польского футбола и не всегда побеждают, но очевидно одно — они всегда играют на победу и забивают много мячей в ворота соперников. Например, в прошедшем сезоне «Экстраклассы» они наколотили 46 голов, а это второй результат Лиги после занимающей первое место «Легии» (48).

Агрессивный и атакующий футбол в короткие сроки сумел покорить сердца не только местных болельщиков. Польские футбольные эксперты признают тот факт, что «Ракуву» симпатизируют даже многие поклонники других команд «Экстраклассы».

Стоит ли переживать «Рубину»

Несмотря на общее благоприятное впечатление и все вышесказанное, двукратный чемпион России должен проходить «Ракув». В этом мнении сложно не согласиться с голкипером казанцев Юрием Дюпиным, который совсем недавно об этом заявлял, а также хотел встретиться именно с клубом из Польши.

Казанцы сыграют в еврокубковом матче впервые с 2015 года, но за спиной у клуба солидный багаж в виде опыта предыдущих побед над европейскими грандами, среди которых значатся такие мастодонты, как «Барселона», «Интер», «Атлетико», «Челси» и другие. Да, это был другой «Рубин» и другой главный тренер (хотя нельзя отказать в еврокубковых достижениях и нынешнему наставнику команды — Леониду Слуцкому), но не будем забывать, что «Ракув» и вовсе впервые в своей истории дебютирует на европейской арене.

Для сравнения — на данный момент стоимость одного Хвичи Кварацхелии оценивается порталом Transfermarkt выше, чем весь состав будущего соперника «рубиновых». Если же обращаться к ценнику состава на состав, то разница и вовсе колоссальная — 74 млн евро против 14.3 млн евро в пользу Казани.

Чего ждать от противостояния

Нынешний атакующий и иногда авантюрный «Рубин» Слуцкого и команда Папшуна, которая не закладывается на игру в обороне — интригующая пара, практически обещающая интересную и результативную игру.

Вряд ли нам доведется увидеть повторение картины двухмачтового противостояния поляков с «Судувой», когда первые забитые мячи случились лишь спустя 210 минут, да и то в серии послематчевых 11-метровых. Но все же прогнозы — дело неблагодарное, поэтому просто пожелаем удачи нашей команде. А как получится на самом деле — узнаем уже через неделю.