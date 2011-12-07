«Рубин» убрал Макарова из заявки на еврокубки

«Рубин» изменил состав заявленных футболистов для участия в Лиге Конференций — третьего по значимости турнира под эгидой УЕФА. Мицуки Сайто был дозаявлен вместо Дениса Макарова, который по неофициальной информации скоро станет игроком московского «Динамо».

Напомним, что японец перешел в стан двукратных чемпионов России в начале года и принял участие лишь в двух товарищеских матчах, так как получил травму на сборах команды и долго восстанавливался. На текущий сезон РПЛ он на данный момент не заявлен, так как не проходит в состав из-за лимита легионеров.

Уже завтра подопечным Слуцкого предстоит сыграть первый матч в квалификации ЛК против польского «Ракува». Подробнее о сопернике читайте в нашем материале — Маршрут построен: «Рубин» начнет свой путь в Лиге Конференций противостоянием с польским «Ракувом».