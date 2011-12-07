«Рубин» дома не смог обыграть «Ахмат»

В 10-м туре РПЛ «Рубин» в Казани принимал грозненский «Ахмат». Команды разошлись вничью — 1:1.

Казанцы смогли выйти вперёд на 53-й минуте за счёт индивидуальных действий Хвичи Кварацхелии. Легионер вступил в прессинг, отобрал мяч, прошёл в штрафную и пробил вратаря «Ахмата».

Впрочем, медвежью услугу «Рубину» оказал полузащитник Дарко Йевтич — игрок получил две жёлтые карточки за четыре минуты и оставил казанцев в меньшинстве. Исход встречи решил пенальти, назначенный в ворота красно-зелёных на 80-й минуте. Его реализовал Георгий Мелкадзе.

Казанцы набирают 15 очков после 10 матчей, «Ахмат» — 14.