Хоккеисты команды «Динамо-Казань» стартовали с ничьей в чемпионате России

У казанцев отличились Денис Артюшин и Денис Горячев. Наша команда по ходу встречи дважды уступала, но дважды сумела настигнуть соперника. Минут за десять до конца матча Горячев бил пенальти, но на этот раз переиграть вратаря не смог – 2:2.