Казанское «Динамо» - в шаге от выхода в финал Кубка России

Так бывает в волейболе – счет 3:0, а борьба в каждой из этих партий была сумасшедшей – ведь на кону стоял выход в финал Кубка России. В каждой из партий гостьи отрывались на пять-семь очков, в третьей партии и вовсе вели – 19:17. Но при яростной поддержке трибун команда Ришата Гилязутдинова сумела выкрутиться и из такой ситуации – 25:23.Теперь нашей команде осталось сделать лишь один шаг на пути к финалу – 4 ноября обыграть челябинскую команду «Динамо-Метар», которая проиграла два предыдущих матча. Казани нужна победа с любым счетом.