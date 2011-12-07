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Казанское «Динамо» - в шаге от выхода в финал Кубка России

Волейболистки казанского «Динамо» в драматичном матче сумели переиграть подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» в трех партиях – 3:0 (25:17, 25:16, 25:23).
Так бывает в волейболе – счет 3:0,  а борьба в каждой из этих партий была сумасшедшей – ведь на кону стоял выход в финал Кубка России. В каждой из партий гостьи отрывались на пять-семь очков, в третьей партии и вовсе вели – 19:17. Но при яростной поддержке трибун команда Ришата Гилязутдинова сумела выкрутиться и из такой ситуации – 25:23.Теперь нашей команде осталось сделать лишь один шаг на пути к финалу – 4 ноября обыграть челябинскую команду «Динамо-Метар», которая проиграла два предыдущих матча. Казани нужна победа с любым счетом.
КВ
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