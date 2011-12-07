Российские клубы вновь пролетели мимо Лиги чемпионов

Вылет «Локомотива» подвел юбилейную черту под выступлениями россиян в ЛЧ — наши клубы не могут преодолеть групповой рубеж на протяжении пяти лет. Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов пробирался «Зенит» Андре Виллаш-Боаша в сезоне-2015/16. С тех пор как отрезало.

За эти пять лет в Лиге чемпионов играли «Зенит» (3 раза), «Локомотив» (3 раза), ЦСКА (3 раза), «Ростов» (1 раз), «Спартак» (1 раз), «Краснодар» (1 раз). Из всей пестрой компании евровесну в ЛЕ себе обеспечивали лишь ЦСКА, «Спартак», «Ростов», и то лишь по одному разу!

Большие надежды в текущем розыгрыше возлагались на «Зенит» — среди российских клубов ему выпала, на первый взгляд, сама ровная группа. На выходе получилось прямо противоположное: петербуржцы после пяти туров — одна из худших команд группового этапа. По одному очку имеют «Зенит», датский «Мидтъюлланн» (стоимость состава в 4,3 раза ниже, чем у Питера), венгерский «Ференцварош» (стоимость состава ниже в почти в 6,3 раза) и французский «Ренн». Более того, у чемпиона страны ужасная реализация — три гола после пяти игр, тяжелее ситуация только у «Ренна» и «Марселя» (по два гола).

В среду подопечные Сергея Семака проиграли «Брюгге» (0:3), потеряв шансы продолжить еврокубковый поход весной хотя бы в Лиге Европы. Наставник «Зенита» после игры сетовал на короткую скамейку и зависимость от легионеров. Семак покидает ЛЧ второй сезон подряд с последнего места и годом ранее, по его оценке, команде не хватило везения и ведущих игроков. Но давайте вспомним первый год тренера в Санкт-Петербурге: «Зенит» тогда с большим трудом пробрался в группу ЛЕ (чего только стоит космическая домашняя победа 8:1 над минским «Динамо» после выездного провала) и не одержал за весь турнир ни одной виктории на гостевом поле! Лига чемпионов прошлого года — абсолютно зеркальная ситуация: ноль побед на выезде. За три еврокубковых сезона складывается устойчивое впечатление, что Семак — тренер сугубо для внутренней арены. Да и в случае отставки, которая напрашивается, тренер сейчас бы очень пригодился той же «Уфе», тонущей в РПЛ.

И все же этот сезон, несмотря на эпичную серию из 17 игр без побед, не так ужасен, как прошлый. Нынче как минимум один российский клуб смог пробраться в евровесну. «Краснодар» на своем поле сумел не только воплотить территориальное преимущество в один гол, но и не пропустить (в своей любимой манере) в концовке матча. «Быки» в очной игре за право попасть в ЛЕ сломили «Ренн», набрав четыре очка. Успеха в матче на международной арене страна ждала аж с декабря 2019 года, когда ЦСКА одолел «Эспаньол» в Лиге Европы.

А в таблицу рейтинга UEFA сейчас лучше не заглядывать вовсе — больно. После пяти игр в ЛЧ и четырех матчей в ЛЕ, если учитывать только текущий сезон, Россия 16-я. Перед нами такие гранды европейского футбола, как Венгрия (15-е место), Норвегия (13-е место), Израиль (7-е место). Одно радует — «Краснодар», а возможно, и ЦСКА еще могут поправить наше положение. Наблюдаем и верим.