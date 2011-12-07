Представлен новый стиль и логотип Всероссийской федерации волейбола

В России представили новый стиль и логотип Всероссийской федерации волейбола. Разработкой айдентики федерации занималась дизайн-студия Артемия Лебедева.

Основной логотип был разработан студией в 2014 году, а обновленная айдентика включает в себя треугольники — это отсылка к волейбольной сетке. Индивидуальный цвет подобран для каждого вида волейбола: классического, пляжного и волейбола на снегу. Цвета будут задействованы в промо-материалах и при оформлении мест проведения матчей.

Для ключевых матчей и Суперкубка по волейболу будут использовать особые афиши, олицетворяющие противостояние спортсменов. Печатную продукцию и оформление дополнят специально разработанными шрифтами.