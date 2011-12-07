Представлен новый стиль и логотип Всероссийской федерации волейбола

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В России представили новый стиль и логотип Всероссийской федерации волейбола. Разработкой айдентики федерации занималась дизайн-студия Артемия Лебедева.
Основной логотип был разработан студией в 2014 году, а обновленная айдентика включает в себя треугольники — это отсылка к волейбольной сетке. Индивидуальный цвет подобран для каждого вида волейбола: классического, пляжного и волейбола на снегу. Цвета будут задействованы в промо-материалах и при оформлении мест проведения матчей.
Для ключевых матчей и Суперкубка по волейболу будут использовать особые афиши, олицетворяющие противостояние спортсменов. Печатную продукцию и оформление дополнят специально разработанными шрифтами.