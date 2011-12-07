Зрителям на матчах РПЛ будут измерять температуру

Зрителей с повышенной температурой тела (более 37°С) не допустят на матчи РПЛ. Об этом пишет портал «РБ-Спорт», ссылаясь на проект медицинского регламента проведения матчей.

Температуру будут замерять бесконтактным методом до входа на спортивный объект. Продажа билетов и рассадка зрителей подразумевает соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра. Также болельщики должны иметь при себе средства индивидуальной зашиты: маски и перчатки.

Напомним, что стадионы разрешат заполнить на 10% от максимальной вместимости. Так, домашние игры «Рубина» единовременно смогут посмотреть около 4,5 тысяч болельщиков.