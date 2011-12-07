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«Казаночка» рассталась с 10 баскетболистками

Контракты продлены лишь с тремя игроками.

«Казаночка» на официальном сайте объявила об уходе десяти баскетболисток. Виктория Мазур, Яна Паневина, Екатерина Безгодова, Надежда Матросова, Наиля Миняшева, Светлана Солдатова, Мария Попова, Анна Брич, Татьяна Григорьева и Елизавета Зайцева остались без новых трудовых соглашений с казанским клубом.

При этом руководство «Казаночки» продлило контракты с тремя игроками: Юлией Кузьминой, Марией Хусаиновой и Юлией Захаровой. Тренерский штаб клуба в новом сезоне останется прежним.

КВ
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