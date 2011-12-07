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Матчи «Рубина» с «Крыльями Советов» и «Химками» перенесены на более позднее время

Обе встречи состоятся в 20:00 по мск.

Официальный сайт Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сообщил о переносе на более позднее время домашнего матча «Рубина» с «Крыльями Советов» (15 августа) и выездного с «Химками» (22 августа). Вместо запланированных 17:30 встречи начнутся в 20:00. Отмечается, что изменения инициированы по просьбе казанцев, в связи с участием «Рубина» в квалификационных матчах Лиги Конференций.

Напомним, что ближайшие поединки команды Слуцкого на европейской арене пройдут сегодня в Польше и 12 августа в Казани. Соперником «Рубина» за выход в раунд плей-офф ЛК будет вице-чемпион высшей польской лиги — «Ракув».

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