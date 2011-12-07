Перестройка «барсов»: кем удалось усилить команду в межсезонье?

В лето с одним легионером

Первый же день трансферного окна для «Ак Барса» ознаменовался расставанием практически со всеми легионерами. Команду покинули: лучший бомбардир «барсов» в регулярке Стефан Да Коста и «король хет-триков» Найджел Доус, один из лучших игроков лиги на точке вбрасывания Патрис Кормье, а также защитник Микаэль Викстранд. Да Коста и Доус не смогли продемонстрировать свой высокий уровень мастерства в плей-офф (10 очков на двоих), так что их уход по итогам сезона был ожидаем.

Да Коста и Кормье в итоге без проблем нашли варианты с продолжением карьеры в КХЛ, причем в одной команде: легионеров приютил «Автомобилист». Напомним, Да Коста однажды уже выступал в Екатеринбурге - «набил» 48 очков в регулярке, но растворился на льду в Кубке Гагарина. Найджел Доус покинул лигу после десяти сезонов подряд - его новым клубом стал немецкий «Адлер», на секундочку, полуфиналист плей-офф национального чемпионата. А Викстранд вернулся в шведский «Фэрьестад», из которого перешел в «Ак Барс» в 2019-м. Соотечественник Викстранда голкипер Адам Рейдеборн довольно неожиданно заключил контракт с ЦСКА. Армейцы рассчитывают на шведа в статусе первого номера.

Харри Песонен, приезжавший в КХЛ в ранге действующего чемпиона мира и одного из лучших бомбардиров Швейцарии, сначала не смог вписаться в первое звено «Магнитки», а сезон доиграл с минимальной продуктивностью в «Ак Барсе» и вернулся в Швейцарию.

Сразу три игрока «барсов» ушли в московское «Динамо» - это один из лидеров обороны Андрей Педан, а также левый нападающий Станислав Галиев и центр Михаил Фисенко. Примечательно, что путь Галиева, воспитанника «Динамо», до основной команды растянулся на 14 лет: форвард в юности отправился покорять Северную Америку, а в Россию вернулся уже будучи игроком «Ак Барса».

Самым громким трансфером «на выход» стал переход защитника Альберта Яруллина в «Трактор». Воспитанник «Ак Барса», вокруг которого тренерский штаб строил не только первую связку обороны, но и игру спецбригад, неожиданно заключил контракт с челябинским клубом. Менеджмент «Трактора» в этом межсезонье пошел по интересному пути, собрав под одной крышей нескольких обладателей Кубка Гагарина-2018. Помимо Яруллина в Челябинске оказались Эмиль Гарипов, Алексей Потапов и Владимир Ткачев.

Таким образом, ростер «Ак Барса» разгрузился настолько, что к лету фактически не осталось двух первых звеньев. Среди легионеров остался один защитник Тревор Мерфи, который имел с казанцами двухлетний контракт.

«Ак Барс» сконцентрировался на заокеанском рынке

После ухода Рейдеборна в казанском клубе возникла проблема со вторым вратарем. Молодой голкипер Амир Мифтахов перешел в систему «Тампы», а Артур Ахтямов едва ли потянул бы на роль бэкапа. Удачно на рынке свободных агентов оказался вратарь Игорь Бобков, выигравший в прошлом сезоне Кубок Гагарина с «Авангардом». С учетом того, что Тимур Билялов продолжает восстанавливаться от повреждения, с большой долей вероятности именно Бобков войдет в сентябрьские игры регулярки в ранге первого номера.

В поисках скоростного флангового нападающего в Казани обратили взор на Павла Порядина из «Нефтехимика». Игроку сделали квалификационное предложение, однако неожиданно в Нижнекамске его повторили и сохранили за собой права на хоккеиста. Альтернативу по позиции удалось найти в «Барысе», подписав левого нападающего Кирилла Панюкова.

При этом в текущее межсезонье менеджмент «барсов» пошел по пути глубокого скаутинга зарубежных лиг. Так, в столице РТ оказались три игрока с опытом выступлений в НХЛ - центры Пер Линдхольм и Джордан Уил, а также защитник Стивен Кэмпфер. Швед Линдхольм не проходил драфт НХЛ, но заслужил переезд в североамериканскую лигу своей игрой: в сезоне 2017/18 форвард набрал почти 60 очков в элитном дивизионе Швеции, съездил на Олимпиаду и подписал контракт с «Торонто». Да, в НХЛ он провел только два полноценных сезона, но габаритный форвард уже продемонстрировал хорошую способность работать на пятаке в спарринге с «Нефтехимиком».

Джордан Уил - потенциальный центр в первое звено. Игрок стал единственным среди легионеров, кому «Ак Барс» предложил двухлетний контракт. За плечами Уила более 200 матчей в НХЛ и хорошие навыки плеймейкера. А Стивен Кэмпфер, также разменявший 200 игр в лучшей лиге мира, и вовсе является обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона». Праворукий защитник видится отличной заменой Яруллину в первой паре обороны и спецбригадах.

Из московского «Динамо» в «Ак Барс» перешла готовая связка фланговых форвардов - Дмитрий Кагарлицкий и Даниил Тарасов. В разные сезоны оба игрока играли в первом звене бело-голубых вместе с Вадимом Шипачевым. Более того - Тарасов всего за пять сезонов сумел проделать путь от возвращения в КХЛ до статуса лучшего снайпера «Динамо» (77 шайб). Уже сейчас Дмитрий Квартальнов наигрывает потенциальное первое звено атаки, интегрировав в эту связку Уила.

Впереди у «Ак Барса» два предсезонных турнира: с 9 по 12 августа команда выступит на Мемориале Ромамаза, где сыграет с «Магниткой», «Сибирью», «Амуром» и «Нефтехимиком», а 18-22 августа «барсы» проведут домашний TANECO Кубок чемпионов.