«Ракув» — «Рубин»: эксперты считают команду Слуцкого фаворитом двухматчевого противостояния

Сегодня на Городском стадионе в Бельско-Бяле будет сыгран матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций, в котором встречаются казанский «Рубин» и ченстоховский «Ракув». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Футбольные эксперты считают команду из столицы Татарстана фаворитом в двухматчевом противостоянии. Букмекеры оценивают вероятность прохода «Рубина» в следующую стадию турнира коэффициентом 1,31, на тот же самый исход у поляков — около 3,26.

Игру «Ракув» – «Рубин» обслужит португальская бригада арбитров во главе с главным судьей Жоао Пинейрой.

Напомним, что ответная игра состоится на «Ак Барс Арене» 12 августа. Победитель противостояния встретится в раунде плей-офф с бельгийским «Гентом» или латвийской РФШ. Матчи раунда плей-офф ЛК состоятся 19 и 26 августа.