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10 октября в Казани состоится «Кросс нации»

Трасса пройдёт вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

Датой проведения «Кросса нации» в Казани выбрано 10 октября. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта города Альберт Салихов.

Забег, как и годом ранее, пройдёт вокруг стадиона «Ак Барс Арена». Участникам предложат дистанции на 1, 2 и 3 км. Старт забегов в 9:00.

— При входе на площадку мероприятия будет произведён контроль температуры тела каждого участника, а по территории организуют точки для антисептической обработки рук, — сказал Альберт Салихов.

11 октября состоится Казанский марафон-2020. Старт забегам будет дан у Центрального стадиона.

КВ
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