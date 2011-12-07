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Казанские динамовки вышли в финал Кубка России по волейболу

В заключительном матче полуфинального этапа Кубка России по волейболу волейболистки казанского «Динамо» обыграли челябинскую команду «Динамо-Метар» -3:0 (25:23, 25:17, 25:17).
Молодая Кадочкина набрала 13 очков. Таким образом, выиграв все три игры в группе, казанские динамовки пробились в «Финал четрыех», который пройдет в середине декабря в Калининграде.
КВ
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