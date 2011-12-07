«Рубин» в Оренбурге: опять пенальти

И вот Сослан Джанаев по-прежнему не попадает в заявку. Увы, весь первый тайм «Рубину» пришлось обороняться. Пару раз грубо ошибся Навас – сначала после срезки от Уремовича в штрафной гостей мяч попал в перекладину, а во второй раз хозяева не попали по пустым воротам. «Рубин» имел лишь один опасный момент – после розыгрыша «стандарта» по мячу попытался пробить головой Сорокин, но не рассчитал траекторию мяча. Неуверенно выбивал мяч в игру и Иван Коновалов. Так что о каких-то атаках со стороны «Рубина» говорить пока не приходилось.А в начале второго тайма мяч попал в руку Кудряшова в штрафной – второй пенальти в ворота «Рубина» в двух матчах. Сутормин развел мяч и Коновалова по разным углам – 1:0. Эта неудача окончательно подкосила «рубин» выход на поле Бухарова и Могилевца уже ничего изменить не смогло. А затем еще и Сорокин был удален с поля. Так что «Рубин» не просто проиграл, а и сыграл худший матч в сезоне.