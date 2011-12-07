Экс-вратарь «Рубина» присоединился к «Акрону»

Вратарь Юрий Нестеренко, выступавший за «Рубин» в 2010–2018 годах, присоединился к тольяттинскому «Акрону». Об этом сообщает официальный сайт команды.

Дозаявка футболиста вне трансферного окна стала возможной из-за экстренной ситуации в стане «Акрона» — по причине травм на длительное время выбыли два голкипера. Нестеренко же с августа 2020 года не мог найти себе новую команду после ухода из «Ротора».

Вратарь провёл за основную команду «Рубина» 9 матчей, пропустив 12 мячей. Также он выступал за «Рубин-2» в ПФЛ, где за 8 встреч пропустил 5 мячей.

«Акрон» после 19 туров ФНЛ идёт на 17-м месте. В выездных матчах команда смогла набрать всего два очка.