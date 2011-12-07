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«Рубин» рассказал о степени тяжести травмы Йевтича

Полузащитник получил удар локтем в лицо и потерял сознание.

У полузащитника «Рубина» Дарко Йевтича диагностированы перелом носа и сотрясение мозга, сообщает пресс-служба клуба. Футболист получил травму по ходу кубкового матча со СКА (0:1).

Йевтичу нанёс удар локтем в лицо Владислав Брагин. У футболиста открылось кровотечение, после чего он кратковременно потерял сознание. Арбитр оценил действия Брагина на жёлтую карточку, а легионер казанцев получил экстренную медицинскую помощь в карете «скорой». В дальнейшем он сумел улететь из Хабаровска вместе с командой.

КВ
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