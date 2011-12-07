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Спортсмены РТ забрали 11 медалей на международном турнире по прыжкам в воду

Турнир проводился в соответствии с календарным планом Европейской федерации водных видов спорта LEN в третий раз.

Минспорт РТ сообщил о завоевании 11 медалей республиканскими спортсменами в Кубке Президента РТ по прыжкам в воду.

По информации ведомства, турнир проводился в соответствии с календарным планом Европейской федерации водных видов спорта LEN в третий раз. Известно, что второе место занял Глеб Касьянов, а третье в дисциплине трамплин 1 м забрал Артем Трубин. Кроме того, Касьянов отличился «бронзой» в прыжках среди юниоров и в дисциплине группы «А» вышка. В группе Open вышка также третье место взял Александр Белевцев. А Никита Шлейхер в паре с Евгением Кузнецовым получили первое место в прыжках с трамплина 3 м.

В прыжках среди женщин в дисциплине трамплин 3 м третье место завоевала Карина Шкляр. Также прыгунья в паре с Марией Поляковой заняли первое место в синхронных прыжках.

КВ
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