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Защитник «Ак Барса» Андрей Педан во второй раз вызван в сборную России

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан во второй раз вызван в сборную России
Штаб сборной России опубликовал состав сборной России по хоккею на второй этап Евротура – Кубок Первого канала (13-16 декабря). Отметим, что при этом Андрей Педан уже с 22 ноября не попадает в основной состав «Ак Барса».
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