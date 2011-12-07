Татарстанцы стали победителями первенства РФ по прыжкам на лыжах среди юниоров

В Пермском крае, на базе «Снежинка», прошло первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок. Сборная Татарстана (Марс Садреев, Максим Сергеев, Данил Садреев, Александра Логинова) заняла в итоге первое место в командных соревнованиях. Кроме того, лениногорцы Александр Логинов и Данил Садреев в личном зачете завоевали «золото» и «серебро».