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Татарстанцы стали победителями первенства РФ по прыжкам на лыжах среди юниоров

Татарстанцы стали победителями первенства РФ по прыжкам на лыжах среди юниоров
 В Пермском крае, на базе «Снежинка», прошло первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок. Сборная Татарстана (Марс Садреев, Максим Сергеев, Данил Садреев, Александра Логинова) заняла в итоге первое место в командных соревнованиях. Кроме того, лениногорцы Александр Логинов и Данил Садреев в личном зачете завоевали «золото» и «серебро».
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