ХК «Челны» не знает поражений в 2020 году

ХК «Челны», выступающий в Первенстве ВХЛ, ни разу не потерпел поражений в 2020 году. В активе команды 6 побед подряд, в том числе волевые на «Оренбургом», «Кристаллом» и ХК «Чебоксары». В последней встрече в Чебоксарах челнинские хоккеисты вырвали победу по буллитам.Сейчас ХК «Челны» идут на третьем месте в турнирной таблице. До конца регулярного чемпионата осталось провести шесть матчей.Читайте также: Мэр Казани скрестил клюшки с хоккеистами из двора.