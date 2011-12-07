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ХК «Челны» не знает поражений в 2020 году

Клуб не проигрывает 6 матчей подряд.
ХК «Челны», выступающий в Первенстве ВХЛ, ни разу не потерпел поражений в 2020 году. В активе команды 6 побед подряд, в том числе волевые на «Оренбургом», «Кристаллом» и ХК «Чебоксары». В последней встрече в Чебоксарах челнинские хоккеисты вырвали победу по буллитам.Сейчас ХК «Челны» идут на третьем месте в турнирной таблице. До конца регулярного чемпионата осталось провести шесть матчей.Читайте также: Мэр Казани скрестил клюшки с хоккеистами из двора.
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