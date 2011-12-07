Казанский «Рубин» в Турции разгромил сербскую «Войводину»

Казанский «Рубин» одержал третью из четырех побед в контрольных матчах. На это раз был повержен ФК «Войводина». Состав казанцев на первый тайм был во многом экспериментальным — Коновалов в воротах, в защите — Сантос и Старфельт, чуть выше — Зуев и Данченко — в середине поля — Коновалов и Абильдгор, а в атаке — Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич и Игнатьев. Волжане владели инициативой, но толком не знали, как же им играть на подступах к штрафной соперника. И лишь на 44-й минуте Олег Данченко, подключившись к атаке, финтом убрал защитника, вошел в штрафную и точно пробил в угол — 1:0. Так что состоялся гол «в раздевалку». В перерыве Слуцкий заменил грузин на Бакаева и Макарова. И почти сразу же второй гол казанцы забили — Дарко Йевтич отличился, выйдя один на один с вратарем — 2:0. Появились на поле Башкиров и Могилевец, и «Рубин» хладнокровно довел матч до победы — 3:0 — Старфельт отличился после подачи углового. Это уже третья победа Слуцкого в четырех контрольных матчах. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Рубин» проведет выездной матч с ФК «Тамбов» в Нижнем Новгороде.